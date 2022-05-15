Kaza yapan otomobile demir bariyer saplandı: 3 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yolbilen köyü mevki uluslararası İpekyolu üzerinde sabah saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki bariyerlere çarpması sonucu demi bariyer ok gibi otomobile saplanarak içinden geçti.

Kazada otomobilde bulunan 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan yaralılar, Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan uluslararası İpekyolu, otomobilin enkazı vinç ve çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığın talimatı üzerine jandarma ve polis ekipleri inceleme başlattı.