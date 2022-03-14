Kaza yapan sağlık personeli ölümden döndü

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu mahallesine hasta nakli için giden Ambulans, Kösehoroz Mahallesi yakınlarında karlı ve kaygan yol nedeniyle kontrolden çıktı. Takla atarak yol kenarına devrilen ambulansta görevli 1'i kadın 2'si erkek 3 sağlık çalışanı 14 Mart Tıp Bayramında ölümden döndü. Ters dönen araçtan kendi çabalarıyla çıkan sağlık personeli, kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kara gömülen ambulansı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık personelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.