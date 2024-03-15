Kaza yapan sürücü alev alan araçta bayıldı

İzmir İstanbul otoyolu Nilüfer ilçesi yakınlarında gece 02:00 sıralarında lüks cip ile seyir halinde olan Y.F.E, aynı yönde seyreden R.T'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle cip sürücüsü Y.F.E araç içinde bayıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların yardım için durduğu anlarda lüks cip alev aldı. Cip içinde hareketsiz duran sürücüyü gören vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ettiği araçtan sürücü Y.F.E'yi son anda çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri ise baygın sürücüyü ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.