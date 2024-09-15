Kaza yapan sürücüleri kamyonet biçti 2 ölü 5 yaralı

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde sabah saatlerinde maddi hasarlı kazaya karışan seyir halindeki 3 araç birbirlerine çarparak maddi hasarlı kaza yaptı. Kaza yapan sürücüler ve yakınları araçlarından indikleri sırada o güzergâhı kullanan bir pikap çarptı. Kazanın etkisiyle araçlar ve sürücüleri çevreye savruldu. Kazayı son anda fark eden 2 araçsa güçlükle durabildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A. A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, yaralılar, N.G., H.G., E.K., D.H., C.E., ve H.Z. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan N.G. hastanede hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı inceleme sonrasında A.A'nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyruğu oluştu.İstanbul Büyükçekmece E-5'te ise yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak yan döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yan dönen TIR nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece E-5 Edirne istikametinde yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 76 AAJ 725 plakalı TIR, bariyerlere çarparak yan döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yan dönen tır nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Tır ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede çekilirken, trafik normale döndü.