Kaza yapanların yardımına gidenlerin arasına araç daldı: 3 ölü 7 yaralı

Siverek-Diyarbakır karayolunda meydana gelen olayda 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza yaptıkları araçta bulunan yaralıların yardımına giden diğer aracın yolcularının arasına Diyarbakır yönünden gelen minibüs daldı. Kazada 2 kişi olay yerinde 1 kişi kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde hayatını kaybedenler Cumhuriyet savcılığı incelemesinden sonra Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır karayolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Olay yerinde araçların çekilmesi sonrası, trafik akışı kontrollü olarak tekrardan başladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.