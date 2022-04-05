Haberler Yaşam Haberleri Kaza yaptı ağrılarını unutup gireceği sınav için ağladı
Giriş Tarihi: 5.4.2022 16:59 Son Güncelleme: 5.4.2022 17:02

Kaza yaptı ağrılarını unutup gireceği sınav için ağladı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Kaza yaptı ağrılarını unutup gireceği sınav için ağladı

Elazığ'da, önünde duran araca çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yerde yatan sürücü acılarını unutup haftaya gireceği sınav için ağladı. Ağlayan genci, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Elazığ'da Bosna Hersek Bulvarında meydana gelen olayda bir motosikletin sürücüsü önünde duran araca çarpmamak için ani fren yaptı. Ani frenin etkisiyle motosiklet kayarken sürücü yerde sürüklendi.

Kazanın ardından ayağında ve kolunda ağrılar hisseden genç, iki hafta sonra askerlik sınavına girmemekten korktu ve gözyaşlarına boğuldu.

Sürücü tüm ağrılarını unutup "Ben iki hafta sonra askerlik sınavına gidecektim. Ayağım çok kötü" diyerek ağlayan genci, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaza yaptı ağrılarını unutup gireceği sınav için ağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA