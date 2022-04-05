Kaza yaptı ağrılarını unutup gireceği sınav için ağladı

Elazığ'da Bosna Hersek Bulvarında meydana gelen olayda bir motosikletin sürücüsü önünde duran araca çarpmamak için ani fren yaptı. Ani frenin etkisiyle motosiklet kayarken sürücü yerde sürüklendi.
Kazanın ardından ayağında ve kolunda ağrılar hisseden genç, iki hafta sonra askerlik sınavına girmemekten korktu ve gözyaşlarına boğuldu.
Sürücü tüm ağrılarını unutup "Ben iki hafta sonra askerlik sınavına gidecektim. Ayağım çok kötü" diyerek ağlayan genci, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.