Kaza yaptı ağrılarını unutup gireceği sınav için ağladı

Sürücü tüm ağrılarını unutup "Ben iki hafta sonra askerlik sınavına gidecektim. Ayağım çok kötü" diyerek ağlayan genci, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.