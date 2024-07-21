Kaza yeri savaş alanına döndü

Yozgat-Kayseri karayolu Gökçekışla köyü mevkiinde, Akdemir Adıgözel (28) idaresindeki otomobil ile Ahmet Alperen Dolgun (22) yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Sürücü Ahmet Alperen Dolgun kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücüsü ile Akdemir Adıgözel de hastanede hayatını kaybetti. Aynı otomobil içerisinde bulunan Adil Adıgözel (52) ve Menekşe Adıgözel (50) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü. Kaza sonrası olay yeri can pazarına dönerken bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralının hayatta kalması için adeta zamanla yarıştı. Bu zorlu operasyon sırasında, sağlık görevlilerinin ve itfaiyecilerin gösterdiği kahramanca çaba, olayın dramatik boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.