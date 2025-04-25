Kaza yerinde TIR’ın çarptığı trafik polisi 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti: Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Cizre'de, 20 Nisan 2025 tarihinde trafik kazasına müdahale etmek üzere görevlendirilen polis memuru yoldan geçen Yasin Z.'nin kullandığı 72 AAT 138 plakalı TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanmış ve Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Dört günden bu yana yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren Trafik Polisi Zeki Bacak, dün yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit polis için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu. Törene şehidin babası Kamil Bacak, annesi Emine Bacak, eşi Betül Bacak ve kızı Zeynep Erva Bacak ta katıldı. İlçe Müftüsü Süleyman Baran tarafından dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit polisin cenazesi, hava yoluyla Uşak'a uğurlandı. TIR sürücüsü Yasin Z., 21 Nisan'da emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.