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Giriş Tarihi: 6.9.2022 10:25

Kaza yerine gelen annenin, "Morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim" sözleri yürekleri sızlattı

Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen anne, " Morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim" feryatları yürekleri dağladı.

İHA
Kaza yerine gelen annenin, Morgda üşür Cavit’imi eve götüreyim sözleri yürekleri sızlattı

Kaza, Muratpaşa ilçesi Güzeloba 1870 Sokak kanal yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 00.30 saatlerinde 07 HG 860 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 AKK 294 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten fırlayan sürücü Cavit Özyiğit (22) ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Cavit Özyiğit hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Otomobil sürücüsü de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araçları çekici yardımıyla otoparka çekti. Kaza yerine gelen Özyiğit'in annesi, "Cavitim morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim" sözleri yürekleri dağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaza yerine gelen annenin, "Morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim" sözleri yürekleri sızlattı
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