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Giriş Tarihi: 29.4.2022 12:04

Kazada 7 yaşındaki Muhammed sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi

DHA
Kazada 7 yaşındaki Muhammed sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi

Fatih’te geçen yıl Vatan Caddesi'nde motosiklette kasksız seyahat eden 7 yaşındaki Muhammed Hemmam Elhuveyş'in öldüğü, babası Muammer Elhuveyş'in ise yaralandığı kazaya ilişkin tutuksuz yargılanan Murat Tamkaş hakkında savcı, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Murat Tamkaş ve avukatı hazır bulundu. Maktul çocuğun babası Muammer Elhuveyş ise bulunduğu şehirden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanık Murat Tamkaş, "Beraatımı talep ediyorum. Ben adli kontrol tedbirlerine riayet ediyorum. Şunu da eklemek istiyorum, hem babada hem de çocukta kask yoktu" dedi.

SANIĞA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Murat Tamkaş'ın kusurlu hareketleriyle bir kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına sebep olduğunu aktardı. Mütalaada sanığın "Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ KALDIRILDI
Sanık Murat Tamkaş'ın avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Murat Tamkaş hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına hükmetti. Heyet, sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2 Eylül 2021'de araç sürücüsü Murat Tamkaş ile oğlu ile motosiklet kullanan Muammer Elhuveyş'in Vatan Caddesi istikametinden Oğuzhan Caddesi istikametine doğru hareket ettikleri esnada iki caddenin kesişiminde kaza yaptıkları belirtildi. Kaza sonucu motosiklette bulunan baba Muammer ile oğlu Muhammed Hemmam Elhuveyş'in yaralanarak hastaneye kaldırıldıkları, ancak oğlunun kurtarılamayarak öldüğü kaydedildi. Trafik kazası tespit tutanağında baba Muammer Elhuveyş ile araç sürücüsü Murat Tamkaş'ın kusurlu oldukları, bilirkişi raporunda ise şüpheli Tamkaş'ın asli kusurlu, baba Elhuveyş'in ise tali kusurlu olduğu anlatıldı. Şüpheli araç sürücüsü Murat Tamkaş ifadesinde, olayda kusurunun bulunduğunu düşünmediğini, trafik tespit tutanağını kabul etmediğini belirterek "Çocuğun kasksız trafiğe çıkması hatalıdır" dediği iddianamede yer aldı. İddianamede, araç sürücüsü Murat Tamkaş'ın "Taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildi. Ancak baba Muammer Elhuveyş'in olayda mağdur olduğu belirtilerek hakkında takipsizlik kararı verildi.

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Kazada 7 yaşındaki Muhammed sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
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