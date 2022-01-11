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Giriş Tarihi: 11.1.2022 12:55 Son Güncelleme: 11.1.2022 12:56

Kazada acı detay: Babalarına solunum cihazı götürüyorlardı

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Kazada acı detay: Babalarına solunum cihazı götürüyorlardı

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı kazanın ardından hüzünlü bir hikaye çıktı.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 37 yaşındaki şahsın hastanenin yoğun bakımında tedavi gören babasına solunum cihazı götürürken öldüğü ortaya çıktı. Şahsın babası da olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 7 Ocak'ta Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerindeki Sandıklı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Tuncay Kuzpınar (25) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ali Kıray (74) yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Selma Kıray (66) ve Hüseyin Kuzpınar (37) yaralandı. Ancak yaralılardan Hüseyin Kuzpınar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren Hüseyin Kuzpınar ile yaralanan kardeşi Tuncay Kuzpınar'ın, yaklaşık 2 aydır Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında KOAH hastalığından dolayı tedavi gören babaları Yusuf Kuzpınar'a (59) solunum cihazı götürdükleri ortaya çıktı. Kuzpınar ailesi kazanın şokunu atlatamadan bir ölüm haberi daha geldi. Hastanede tedavi gören Yusuf Kuzpınar da iki gün sonra 9 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Kazada acı detay: Babalarına solunum cihazı götürüyorlardı
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