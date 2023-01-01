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Giriş Tarihi: 1.1.2023 16:43 Son Güncelleme: 1.1.2023 16:52

Kazada ağır yaralanan Cihan Işık, 21 gün sonra hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde trafik kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki Cihan Işık, 21 gün sonra hayatını kaybetti.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Kazada ağır yaralanan Cihan Işık, 21 gün sonra hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, TIR, yol kenarındaki 14 yasındaki Cihan Işık'a çarparak devrilmişti. Kazada şoför Doğan Ünüştü (23) hayatını kaybetmiş ve Işık ağır yaralanmıştı.

Kaza, 21 gün önce sabah saatlerinde Duruca Mahallesi uluslararası arası İpekyolu üzerinde meydana gelmişti. Doğan Ünüştü yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan 14 yaşındaki Cihan Işık.'a çarpıp devrildi.

Ünüştü'nün hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan Işık, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Işık, 21 gün tedavi gördüğü hastanede yeni yılın ilk saatlerinde hayatını kaybetti.

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Kazada ağır yaralanan Cihan Işık, 21 gün sonra hayatını kaybetti
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