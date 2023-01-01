Kazada ağır yaralanan Cihan Işık, 21 gün sonra hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, TIR, yol kenarındaki 14 yasındaki Cihan Işık'a çarparak devrilmişti. Kazada şoför Doğan Ünüştü (23) hayatını kaybetmiş ve Işık ağır yaralanmıştı.
Kaza, 21 gün önce sabah saatlerinde Duruca Mahallesi uluslararası arası İpekyolu üzerinde meydana gelmişti. Doğan Ünüştü yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan 14 yaşındaki Cihan Işık.'a çarpıp devrildi.
Ünüştü'nün hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan Işık, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Işık, 21 gün tedavi gördüğü hastanede yeni yılın ilk saatlerinde hayatını kaybetti.