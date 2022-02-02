Kazada ağır yaralanan genç anne kurtarılamadı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Körfez İlçesi Sevindikli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul istikametine seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki ile Zeynep Bozkuş idaresindeki otomobil birbirleri ile çarpıştı.

Çarpışan her iki otomobilde, çarpışmanın şiddeti ile yol üzerinde savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, 34 SG 2101 plakalı araç sürücüsü S.Ş ve araç sürücüsü Zeynep Bozkuş ile yanında yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen yolcuyu sıkıştıkları yerden çıkartarak 112 ekiplerine teslim etti.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ambulanslara alınan 3 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobiller ise çekiciler ile yoldan kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazada ağır şekilde yaralanan 1 çocuk annesi Zeynep Bozkuş. (36) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bozkuş'un cenazesi İstanbul Pendik'te toprağa verildi.