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Giriş Tarihi: 18.3.2024

Kazada ağır yaralanan hamile kadın yaşama veda etti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kazada ağır yaralanan hamile kadın yaşama veda etti
Adana'da zincirleme trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 aylık hamile Ceyda Güler Erkoç (26) hayatını kaybetti. Kaza, 15 Mart günü Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Ceyda Güler Erkoç ve yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı. zAğır yaralanan Ceyda Gürler Erkoç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkoç'un 9 ay önce evlendiği ve 1 aylık hamile olduğu öğrenildi. Erkoç'un cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Talihsiz kadın gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Kazada ağır yaralanan hamile kadın yaşama veda etti
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