Haberler Yaşam Haberleri Kazada ağır yaralanan Muay Thai Antalya İl Temsilcisi 62 gün sonra hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.11.2022 11:53 Son Güncelleme: 2.11.2022 12:17

Kazada ağır yaralanan Muay Thai Antalya İl Temsilcisi 62 gün sonra hayatını kaybetti

Kocaeli’ndeki Türkiye şampiyonasına giderken Bileçik’te TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muay Thai hocası ve Antalya İl Temsilcisi Alim Atakan Canseven (43) hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kazada ağır yaralanan Muay Thai Antalya İl Temsilcisi 62 gün sonra hayatını kaybetti

Muay Thai antrenörü Alim Atakan Canseven ile birlikte 3 öğrencisi ve meslektaşı ile birlikte Kocaeli'nde yapılacak olan Muay Thai Türkiye Şampiyonasına giderken 3 Eylül tarihinde Bilecik'te D-650 kara yolunda Sakarya istikametine seyreden K.Ç. idaresindeki kamyon, Vezirhan beldesi geçişinde emniyet şeridinde duraklayan yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Korkunç kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü Muay Thai Antalya İl Temsilcisi Alim Atakan Canseven ağır yaralandı. Kazanı ardından Alim Atakan Canseven Bilecik Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesine kaldırıldı. Burada süren 40 günlük tedavinin ardından ailesi tarafından ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen 62'incigünde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde yaralanan 3 sporcu ve S.Ü'nün tedavisi devam ediyor.

SPOR CAMİASINI ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Muay Thai antrenörü ve Antalya İl Temsilcisi Alim Atakan Canseven'in ölümü spor camiasını yasa boğdu. Antalya'da Kurşunlu Mezarlığı'nda ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Abla Aylin Özkan kardeşinin kazaya değil resmen cinayete kurban gittiğini söyledi. Kazanı ardından ağabeyinin 62 gün sonra öldüğünü otomobilde bulunan 3 sporcu ve bir hocanında spor hayatlarını bittiğini de belirten acılı abla Aylin Özkan, "Atakan'ın 13 yaşındaki kızı Ela ve 16 yaşındaki oğlu Atahan Muay Thai'de Türkiye şampiyonuydu. Ailenin hayatı söndü. Bu acıya can dayanmaz" diye konuştu.

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Kazada ağır yaralanan Muay Thai Antalya İl Temsilcisi 62 gün sonra hayatını kaybetti
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