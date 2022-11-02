Kazada ağır yaralanan Muay Thai Antalya İl Temsilcisi 62 gün sonra hayatını kaybetti

Muay Thai antrenörü Alim Atakan Canseven ile birlikte 3 öğrencisi ve meslektaşı ile birlikte Kocaeli'nde yapılacak olan Muay Thai Türkiye Şampiyonasına giderken 3 Eylül tarihinde Bilecik'te D-650 kara yolunda Sakarya istikametine seyreden K.Ç. idaresindeki kamyon, Vezirhan beldesi geçişinde emniyet şeridinde duraklayan yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Korkunç kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü Muay Thai Antalya İl Temsilcisi Alim Atakan Canseven ağır yaralandı. Kazanı ardından Alim Atakan Canseven Bilecik Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesine kaldırıldı. Burada süren 40 günlük tedavinin ardından ailesi tarafından ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen 62'incigünde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde yaralanan 3 sporcu ve S.Ü'nün tedavisi devam ediyor.

SPOR CAMİASINI ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Muay Thai antrenörü ve Antalya İl Temsilcisi Alim Atakan Canseven'in ölümü spor camiasını yasa boğdu. Antalya'da Kurşunlu Mezarlığı'nda ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Abla Aylin Özkan kardeşinin kazaya değil resmen cinayete kurban gittiğini söyledi. Kazanı ardından ağabeyinin 62 gün sonra öldüğünü otomobilde bulunan 3 sporcu ve bir hocanında spor hayatlarını bittiğini de belirten acılı abla Aylin Özkan, "Atakan'ın 13 yaşındaki kızı Ela ve 16 yaşındaki oğlu Atahan Muay Thai'de Türkiye şampiyonuydu. Ailenin hayatı söndü. Bu acıya can dayanmaz" diye konuştu.