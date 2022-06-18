Haberler Yaşam Haberleri Kazada anne kız yaşama veda ederken baba ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 18.6.2022 13:29 Son Güncelleme: 18.6.2022 13:38

Kazada anne kız yaşama veda ederken baba ağır yaralandı

BEKİR COŞKUN
Kazada anne kız yaşama veda ederken baba ağır yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde kamyonun altında kalan motosiklette bulunan anne ile kızı yaşamını yitirirken baba ağır yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde kamyonun altında kalan motosiklette bulunan anne ile kızı yaşamını yitirirken baba ağır yaralandı.

Silifke ilçesine bağlı Ulugöz Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ali Bilgeç kullandığı motosiklete eşi Nasibe Bilgeç ve kızı Yağmur Bilgeç'le beraber binerek yakınlarının düğününe gitmek için Silifke'ye yola çıktılar.

Bilgeç ailesi D-400 kara yolunda Silifke ilçesine doğru ilerlerken Kamil Kavun'un kullandığı kamyonla çarpıştı. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı müdahalede, motosiklette bulunan Nasibe Bilgeç (45) ve kızı Yağmur Bilgeç'in (10) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü baba Ali Bilgeç ise ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden anne ve kızın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kazada anne kız yaşama veda ederken baba ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA