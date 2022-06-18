Kazada anne kız yaşama veda ederken baba ağır yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde kamyonun altında kalan motosiklette bulunan anne ile kızı yaşamını yitirirken baba ağır yaralandı.
Silifke ilçesine bağlı Ulugöz Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ali Bilgeç kullandığı motosiklete eşi Nasibe Bilgeç ve kızı Yağmur Bilgeç'le beraber binerek yakınlarının düğününe gitmek için Silifke'ye yola çıktılar.
Bilgeç ailesi D-400 kara yolunda Silifke ilçesine doğru ilerlerken Kamil Kavun'un kullandığı kamyonla çarpıştı. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.