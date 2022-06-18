Kazada anne kız yaşama veda ederken baba ağır yaralandı

Bilgeç ailesi D-400 kara yolunda Silifke ilçesine doğru ilerlerken Kamil Kavun'un kullandığı kamyonla çarpıştı. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.