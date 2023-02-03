Kaza anında şoför cep telefonuna mı bakıyordu? İETT kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti....

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Bahçelievler D-100 Karayolu yan yoldaki İETT otobüs durağında meydana gelen kazada Sefer B.'nin kullandığı İETT otobüsü, durağa gelirken bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, durakta başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, durağın ilerisinde bekleyen minibüse çarparak durabildi. Kazada Hikmet Kaya (51), Messaouda Mariche (25), Ahmad Rzayev (52), Yeter Baygın (53), Fatma Oruç ve Fehim Aydın yaralandı. Yaralılardan Hikmet Kaya hayatını kaybetti.
Kazadan sonra Sefer B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sefer B.'nin emniyette ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı, ifadesini savcılıkta vermek istediğini söylediği öğrenildi. Sefer B.'nin polise kazayla ilgili ilk verdiği bilgide ise 'Otobüsün frenleri bozuktu, benden kaynaklı değildi' dediği öğrenildi.
Kaza sonrasında yaralılardan Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev'in durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Kazada hayatını kaybeden Hikmet Kaya'nın cenazesini Adli Tıp Kurumundan almak için gelen damadı Muharrem Burak Özen, "Sorumluların bir an önce cezalandırılması, konunun açığa kavuşturulması, gün yüzüne çıkartılmasını istiyoruz. Konuyla alakalı herhangi bir ihmalkarlık varsa söz konusuysa bunun sebebini merak ediyoruz, bir an önce adaletin yerine gelmesini istiyoruz ailecek. Kendisi Bahçelievler'de ikamet ediyordu orada bir akraba ziyaretine gitmek için durakta beklerken söylentilere göre bir ihmalkarlık sonucu oluşan kaza bu. İnsanların üzerine uyku halinde olduğunu düşündüğümüz şoförün sürdüğü söyleniyor. Bu bir söylenti ama gelecek olan kayıtlar net cevap alacağımızı düşünüyorum" dedi.
Hikmet Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak memleketi Sinop'a gönderildi.