Kaza anında şoför cep telefonuna mı bakıyordu? İETT kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti....

Kazada hayatını kaybeden Hikmet Kaya'nın cenazesini Adli Tıp Kurumundan almak için gelen damadı Muharrem Burak Özen, "Sorumluların bir an önce cezalandırılması, konunun açığa kavuşturulması, gün yüzüne çıkartılmasını istiyoruz. Konuyla alakalı herhangi bir ihmalkarlık varsa söz konusuysa bunun sebebini merak ediyoruz, bir an önce adaletin yerine gelmesini istiyoruz ailecek. Kendisi Bahçelievler'de ikamet ediyordu orada bir akraba ziyaretine gitmek için durakta beklerken söylentilere göre bir ihmalkarlık sonucu oluşan kaza bu. İnsanların üzerine uyku halinde olduğunu düşündüğümüz şoförün sürdüğü söyleniyor. Bu bir söylenti ama gelecek olan kayıtlar net cevap alacağımızı düşünüyorum" dedi.