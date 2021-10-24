Kazada felç kalan kadına avukat şoku: Tazminata el koydular

Trafik kazasında felç kalan kadın, almaya hak kazandığı tazminatın bir bölümünü avukatlara kaptırdı. 27 yaşındaki Fatma A., Hatay'da ikamet ediyordu. Geçen yıl 9 Aralık'ta Hatay'da trafik kazası geçirdi. Beli kırıldı ve belden aşağısı felçli kaldı. Sağ ve sol iki bacağında yürüme kabiliyetini kaybeden genç kadın bakıma muhtaç duruma geldi. Ailesi, avukatı aracılığıyla kazaya karışan tarafın sigorta şirketi aleyhine İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Yargılama sonrası genç kızın taraf olduğu dosyada anlaşma sağlandı. Sigorta şirketi tazminat bedeli olarak 700 bin lira ödemeye mahkum edildi. Tazminata konu parayı alacağını düşünen genç kadın, avukatın kendisine sunduğu ibraname ve feragatname başlıklı iki adet sözleşme imzaladı.

PARANIN YARISINA ÇÖKTÜ

Avukatlar Habip Ö. ile Burak U., genç kadının imzaladığı sözleşmeler sonrası genç kadının ailesine 370 bin lira para ödedi. Aylar geçmesine rağmen paranın tamamını tahsil edemeyen aile, avukata durumu sorduğunda ise avukat aralarında imzalanan sözleşme kapsamında tahsil edilen tazminatın yüzde 25'inin kendisine ait olduğunu belirterek, ödemesi gereken parayı ödediğini söyledi. Fakat ödenen paranın yine eksik olduğunu belirten aile, avukattan cevap alamadı. Fatma A.'nın ailesi savcılığa başvurdu. Avukat, aralarında imzalanan sözleşmeleri savcılığa delil olarak sunduğunda ise genç kadın, 'yüzde 25 oranında avukata para vermeyi kabul eder' şeklinde imzalanan sözleşmenin sahte olarak hazırlandığını, böyle bir imza vermediğini ve sahte belge oluşturulduğunu ileri sürerek avukat hakkında şikâyetçi oldu. İki avukat hakkında soruşturma sürüyor.

Mağdur kadının avukatı Nidal Hüzmeli, 'Müvekkilimiz, tarafımıza başvurması suretiyle görevini kötüye kullanarak ihlal eden meslektaşlarımız hakkında gerekli soruşturma sürecinin başlatılmasın yasal yollara müracat etmektedir. Müvekkilimizin haklarının ihlal edilmemesi için başlattığımız hukuk mücadelemiz sürüyor." dedi.