Kazada hayatını kaybeden Emir Semaya hazırlanıyordu

Konya'da geçen pazar günü merkez Karatay ilçesinde motosikletle seyir halindeyken, Murat U.'nun (54) kullandığı belediye otobüsüyle çarpışan ve ağır yaralanan 14 yaşındaki Emir Kağan Bektaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nda çalışan Ayşegül ve Necdet Bektaş çiftinin oğlu olan Emir Kağan Bektaş, aynı zamanda semazendi. 5 yıldır sema yapan Emir Kağan Bektaş'ın en büyük hayali ise her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Şeb-i Arus törenlerinde sema yapmaktı.Bektaş'ın, yarın başlayacak olan bu yılki Şeb-i Arus törenlerinde semazen olarak görev yapacağı ortaya çıktı.Bu yılın Mevlânâ Yılı olarak ilan edilmesi ve törenlerin dünya çapında ilgi görmesi nedeniyle heyecanlı olduğu belirtilen Bektaş'ın özlemi ise yarım kaldı.Postnişin Fahri Özçakıl, "Emir Kağan gönüllü 35 semazenimizden bir tanesiydi. Şeb-i Arus törenlerinde semazen olarak görev alacaktı. Bu törenleri dünya takip ettiği için o da bunun heyecanını yaşıyordu" dedi.