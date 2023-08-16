Haberler Yaşam Haberleri Kazada hayatını kaybeden hemşire gözyaşları ile uğurlandı
Giriş Tarihi: 16.8.2023 16:40 Son Güncelleme: 16.8.2023 16:48

Kazada hayatını kaybeden hemşire gözyaşları ile uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire Zülfiye Çetin için görev yaptığı Mersin Erdemli Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi.

DURHASAN ŞAHİN
Kazada hayatını kaybeden hemşire gözyaşları ile uğurlandı

Van'ın Gevaş ilçesinde minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Erdemli Devlet Hastanesi hemşirelerinden Zülfiye Çetin için hastane önünde tören düzenlendi. Kur'an tilavetinin ardından merhume için dua edilip mesai arkadaşlarından helallik alındı.

Mesai arkadaşları yaptıkları konuşmalarda Çetin'in yardımsever ve çalışkan bir insan olduğuna dikkat çekti.

Hastane Başhekimi Mehmet Deliktaş ise, "Kıymetli çalışma arkadaşımızı ebedi istirahatgahına uğurluyoruz. Her ölüm büyük bir acı, büyük bir kayıptır. Ama bazı vefatlarda acı, hüzün, ızdırap birlikte gelir. Rabbim cennetiyle müjdelediği kullarından eylesin. Güleryüzlü, çalışma azmi ve dürüstlüğü ile izler bırakmıştır. Merhumenin geride kalan çocukları bizlerin çocuklarıdır. Erdemli Devlet Hastanesi olarak bundan sonraki yaşantılarında her daim yanlarında olacağız" dedi.

3 çocuk annesi merhume hemşire Zülfiye Çetin'in cenazesi Alata Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından dualarla defnedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'deki mesajlaşma kavgası alevleniyor! Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu'na meydan okudu: Açıklamazsa ben açıklayacağım
Musa Ertugan: Meral Akşener milletvekili borsası kurdu! İşte Whatsapp mesajları
Bakan Tekin duyurdu: Devamsızlığa af yok
Yahudi olsam antisemitizme tepki gösterir miydim arkadaşlar?
Son dakika: Aslan, Mauro Icardi’nin golüyle turladı! İşte Galatasaray’ın play-off turundaki rakibi…
Süresiz nafaka kalkacak mı? Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Kimseyi mağdur etmeyeceğiz
Frankfurter Allgemeine: Türkiye her zamankinden güçlü! Dünya Türk silahların istiyor
26 Ağustos'ta dağ fare mi doğuracak? Gözler Akşener'in konuşmasında...
Bebek bezi yerine bankaya vergi!
Tanju Özcan'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kini var
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazada hayatını kaybeden hemşire gözyaşları ile uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA