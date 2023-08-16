Kazada hayatını kaybeden hemşire gözyaşları ile uğurlandı

Van'ın Gevaş ilçesinde minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Erdemli Devlet Hastanesi hemşirelerinden Zülfiye Çetin için hastane önünde tören düzenlendi. Kur'an tilavetinin ardından merhume için dua edilip mesai arkadaşlarından helallik alındı.

Mesai arkadaşları yaptıkları konuşmalarda Çetin'in yardımsever ve çalışkan bir insan olduğuna dikkat çekti.

Hastane Başhekimi Mehmet Deliktaş ise, "Kıymetli çalışma arkadaşımızı ebedi istirahatgahına uğurluyoruz. Her ölüm büyük bir acı, büyük bir kayıptır. Ama bazı vefatlarda acı, hüzün, ızdırap birlikte gelir. Rabbim cennetiyle müjdelediği kullarından eylesin. Güleryüzlü, çalışma azmi ve dürüstlüğü ile izler bırakmıştır. Merhumenin geride kalan çocukları bizlerin çocuklarıdır. Erdemli Devlet Hastanesi olarak bundan sonraki yaşantılarında her daim yanlarında olacağız" dedi.

3 çocuk annesi merhume hemşire Zülfiye Çetin'in cenazesi Alata Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından dualarla defnedildi.