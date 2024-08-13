Kazada hayatını kaybeden iki arkadaş birlikte toprağa verildi

Isparta'da 12 Ağustos saat 13.30 sıralarında Eğirdir - Kovada karayolu Balkırı köyü yakınlarında kaza meydana geldi. S.Ş. idaresindeki kamyon ile karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Zühtü Taha Gürfidan ile Yiğit Yaşar Gökmen, yola savruldu.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Zühtü Taha Gürfidan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yiğit Yaşar Gökmen ise kaldırıldığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zühtü Taha Gürfidan'ın cansız bedeni ise morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eğirdir'de Zühtü Taha Gürfidan ve Yiğit Yaşar Gökmen'in hayatını kaybettiğini öğrene yakınları gözyaşlarına boğuldu. Aileler sinir krizi geçirdi. İki arkadaşın cenazesi Eğirdir İlçesi'nde öğle namazına müteakip Hızırbey Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Kervan Saray Mezarlığı'na defnedildi. İlçede yaşı küçük çocukların motosiklet kullanmamaları konusunda ekstra önlemler alındı.