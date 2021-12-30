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Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:39 Son Güncelleme: 30.12.2021 14:47

Kazada hayatını kaybeden İrem’in organları 5 hastaya umut oldu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kazada hayatını kaybeden İrem’in organları 5 hastaya umut oldu

Trabzon’da 3 gün önce yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen İrem Keleşoğlu'nun (26) organları ailesi tarafından bağışlandı. İrem'in 2 böbreği, karaciğer ve korneaları organ bekleyen 5 hastaya nakledilmek üzere kara yolu ve ambulans helikopterle Erzurum ile Samsun’a gönderildi.

Kaza, 27 Aralık saat 22.00 sıralarında Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Liman Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yusuf Y. (71) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmekte olan İrem Keleşoğlu'na çarptı. Sürücü Yusuf Y sürücü kaza sonrası kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Keleşoğlu'nu ambulansla, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İrem'in dün öğlen saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. İrem'e çarpıp kaçan aracın sürücüsü Yusuf Y. ise Araklı ilçesinde polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen İrem'in ailesi, İrem'in organlarını bağışlama kararı aldı. İrem'in organlarından alınan doku örnekleri, Sağlık Bakanlığı'nın 'Doku Tipleme Laboratuvarı'na gönderilerek nakle uygun organlar belirlendi. İrem'in 2 böbreği, karaciğeri ve kornealarının nakle uygunluğu belirlendi. Samsun'dan yola çıkan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organ Nakli Merkezi ekipleri sabaha karşı Trabzon'a geldi. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan operasyonla İrem'in 2 böbreği, karaciğer ve korneaları alındı. İrem Keleşoğlu'nun böbrekleri 2 hastaya nakledilmek üzere 112 Acil Sağlık ekipleri eşliğinde kara yoluyla Erzurum'a doğru yola çıkarıldı. Genç kızın karaciğeri ve korneaları ise 3 kişiye nakledilmek üzere ambulans helikopterle Samsun'a gönderildi. İrem Keleşoğlu, Araklı ilçesi Kalecik Mahallesi'nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Kazada hayatını kaybeden İrem’in organları 5 hastaya umut oldu
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