Haberler Yaşam Haberleri Kazada hayatını kaybeden kardeşinin cenazesini alırken yere yığıldı
Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:29

Kazada hayatını kaybeden kardeşinin cenazesini alırken yere yığıldı

DHA
Kazada hayatını kaybeden kardeşinin cenazesini alırken yere yığıldı

Antalya’da alt geçitte bariyerlere çarpan minibüsün camından fırlayarak karşı şeritteki otomobilin camına ve kapısına çarpıp hayatını kaybeden sürücü Mahmut Yavaşcan'ın (35) cenazesi, ağabeyi Mustafa Yavaşcan tarafından alındı. Mustafa Yavaşcan, kardeşinin tabutunu taşırken gözyaşları içerisinde yere yığıldı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde yer alan alt geçitte meydana geldi. Mahmut Yavaşcan yönetimindeki 32 AS 946 plakalı minibüs, alt geçitteki virajda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle camdan fırlayan Yavaşcan, karşı istikamette Anıl Kuyucu'nun (35) kullandığı 07 AOA 794 plakalı otomobilin cam ve yan kapısına çarparak yola savruldu. Kuyucu ve kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KALP MASAJI İLE KURTARILMAYA ÇALIŞILDI

Sağlık ekipleri, Yavaşcan'ın nabzını ölçtükten sonra kalp masajı uyguladı. Ekipler, daha sonra Yavaşcan'ı sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Sağlık ekiplerinin çabasına rağmen Mahmut Yavaşcan kurtarılamadı. Yavaşcan'ın kullandığı minibüste, yolcu koltuğunda bulunan emniyet kemerinin takılı, sürücü koltuğundaki kemerin ise takılı olmadığı görüldü. Yavaşcan'ın cenazesi, daha sonra adli tıp kurumu morguna götürüldü.

CENAZEYİ AĞABEYİ ALDI

Mahmut Yavaşcan'ın cenazesi, bugün ağabeyi Mustafa Yavaşcan tarafından adli tıptan teslim alındı. Kardeşinin tabutunu taşıyan Yavaşcan, gözyaşları içerisinde yere yığıldı. Yavaşcan, bir yakını tarafından teskin edildi. Cenazenin Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Zerrin Özer’in bittiği an… İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl?
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Gaziantep'teki çifte cinayetten yasak aşk çıktı
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi: Beni rahatsız ediyor
Son dakika haberi: | İstanbul’da korkunç olay: Doktor İrem Büşra Üngül’ün feci sonu!
SON DAKİKA | İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
ABD'den yeni skandal! YPG'ye 100 araçlık destek...
Son dakika: 28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Şaibeli koruma müdürü kovuldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazada hayatını kaybeden kardeşinin cenazesini alırken yere yığıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA