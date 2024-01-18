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Giriş Tarihi: 18.1.2024 13:36

Kazada hayatını kaybeden Muhammed'den geriye bu görüntüleri ortaya çıktı

Kırşehir'de 10 gün önce nikahı için kent merkezine giderken otomobilinin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Muhammed İnce'nin (26), nişanlısı Ayşegül Çeviren (25) ile nişanda çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Kazada hayatını kaybeden Muhammed’den geriye bu görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, 16 Ocak'ta saat 07.00 sıralarında Kırşehir- Aksaray kara yolu Dedeli köyü yakınlarında meydana geldi. Kendi nikahı için Dedeli köyünden kent merkezine gitmek için yola çıkan Muhammed İnce'nin kontrolünü yitirdiği 40 BB 769 plakalı otomobil, şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İnce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Muhammed İnce'nin cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Dedeli köyüne götürülerek toprağa verildi.

Muhammed İnce ile Ayşegül Çeviren'in 8 Ocak'ta Dedeli köyünde evde yaptıkları nişanda çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde çiftin, aile büyükleriyle sarıldığı, Muhammed'in gözyaşlarını tutamadığı ve tebrikleri kabul ettikleri görüldü.

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Kazada hayatını kaybeden Muhammed'den geriye bu görüntüleri ortaya çıktı
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