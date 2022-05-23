Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk gözyaşlarıyla uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Adana'daki gençlik şöleninden gece yarısı yola çıkan ve Konya'ya giden otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Niğde'de meydana gelen trafik kazasında öğrencilerin içerisinde bulunduğu otobüsün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. O kazada hayatını kaybeden 3 gençten biri 22 yaşındaki Sakarya Ferizli nüfusuna kayıtlı Ömer Faruk Küçük oldu.





Niğde'de otopsi işlemleri tamamlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Küçük'ün cenazesi, Sakarya Ferizli'ye getirildi. Arabistan'da çalışan baba Ahmet Küçük uçakla yurda dönerken, Giresun'da bulunan abla, cenazeyi almak için Niğde'ye giden anne ile ağabeyinin Ferizli'de bir araya geldiği o anlarda gözyaşları sel oldu. AK Parti'ye gönül veren Ömer Faruk Küçük'ün cenazesi, cenaze namazı öncesi baba ocağına getirildi. Burada Küçük için dualar edildi, helallik alındı. Küçük'ün cenazesi daha sonra Sönmez Işık Cami'ne götürüldü.

Küçük için Sönmez Işık Cami'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK parti Sakarya Milletvekili Çigdem Erdoğan Atabek, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Hamza Dağ, Ömer İleri, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, birçok AK Partili milletvekili, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, siyasiler, sevenleri ve yakınları katıldı.

Ömer Faruk Küçük'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.