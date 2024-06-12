Kazada hayatını kaybeden polis memuru ve öğretmen eşi toprağa verildi

9 Haziran tarihinde Hakkari - Çukurca karayolu Şine bölgesinde sivil otomobilleriyle Zap deresine uçan polis memuru Cihat Yıldız ve öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız ile eşi polis memuru Cihat Yıldız yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatlarını kaybetti.

OKULUNDA TÖREN DÜZENLENDİ

Ayşe öğretmen, meslektaşları ve öğrencileri tarafından öğretmenlik yaptığı Şehit Çetin Deniz Ortaokulu'nda düzenlenen törenle meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Yapılan törenin ardından çifttin cenazesi memleketi Antalya'ya getirildi. Şehit Polis Cihan Yıldız Kumluca'ya getirildi. Polis Memuru Cihan Yıldız için önce Kumluca Eski Camide tören düzenlendi. Buradaki törene Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Kumluca Belediye Başkanı Uzm.Dr. Mesut Avcıoğlu, Kumluca Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut ile ailesi, sevenleri ve binlerce vatandaş katıldı. Törenin ardından Cihan yıldız gözyaşları arasında Karşıyaka Mahallesi Gücük Mezarlığında toprağa verildi.

Cihan Yıldız'ın babası Mustafa Yıldız ile anne Fikriye Yıldız, "Oğlum senin evin artık burası. Kabrini geniş tutun. Daracık bir yere sıkıştırmayın" diyerek ağıtlar yaktı. Öğretmen olan Eşi Ayşe Koç Yıldız ise Gazipaşa ilçesinde ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. .