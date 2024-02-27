Kazada hayatını kaybetti

Zonguldak'ınEreğli ilçesinde, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden 17 yaşındaki Talha Çakır, önce park halindeki bir otomobile, ardından da yine park halindeki 2 başka otomobile çarptı. Ağır yaralanan Çakır, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ise karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü İshak Çiçek ölürken, İzmir'de kaza yapan beton mikserinin sürücüsü Hamidiye Çimen (74) hayatını kaybetti.