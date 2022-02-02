Kazada kaybettiği görme yetisine kornea nakli ile kavuştu

Artvin'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye nakledildi. Hastanın korneası ise Trabzon'da yaşayan ve geçirdiği kazada görme yetisini yüzde 80 kaybeden bir hastaya nakledildi.

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde entübe edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve dün gece yapılan değerlendirme ve tetkikler sonucu beyin ölümünün gerçekleştiği belirlenen hastanın organlarının bağışlanması için aileyle görüşme yapıldı. Ailenin organ bağışına karar vermesinin ardından hastanın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları Trabzon, Sivas, Samsun ve Erzurum'da organ bağışı bekleyen 5 hastaya gönderildi. Hastadan alınan kornealardan biri, Trabzon'da nakil bekleyen 56 yaşındaki Kemal Tiryaki'ye nakledildi. Çocukluğundaki bir yaralanmadan dolayı sol gözünde yüzde 80 görme kaybı bulunan ve yaklaşık bir ay önce kornea nakli için müracaat eden 11 çocuk babası Kemal Tiryaki, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon Sağlık Hizmetleri Başkanı ve Organ Nakil Koordinatörü Yavuz Çakıroğlu, Başhekim Prof. Dr. Süleyman Türedi ile hastanede tedavisi süren Tiryaki'yi ziyaret ederek, kornea naklini gerçekleştiren hastane doktorları İrfan Akalın ve Ahmet Kalkışım'dan bilgi aldı.

Arsin Belediyesinde işçi olarak çalışan Kemal Tiryaki, müracaatından kısa süre sonra kornea nakli yapıldığı için büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Çocukluğunda yaşadığı bir yaralanma sonucu sol gözünün neredeyse görmediğini ifade eden Tiryaki, "Sol gözüm yüzde 20 falan ancak görüyordu. Nakil için beni aradıklarında çok heyecanlandım. Başarılı bir ameliyat ile şu çok uzun zaman sonra bu kadar net görebildim. Önce devletimizden, sonra doktorlarımızdan Allah razı olsun. Böyle bir devletimiz olmasa bu olay olmazdı. Organlarını bağışlayan kişiye teşekkür ediyorum. Allah yerini cennet bahçesi etsin. Canlara can katmış, umut vermiş, Allah yerini, mekanını cennet etsin, ailesine sabır versin. Kaç tane can kurtarmış. Ben de organlarımı bağışlamak isterim." dedi.

TRABZON'DA 30 YIL ARADAN SONRA KORNEA NAKLİ YAPILDI

İl Sağlık Müdürü Usta da kornea naklinin hem Trabzon hem de bölge için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "İlimizde 30 yıl aradan sonra kornea naklini yeniden yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Trabzon'da organ nakli ameliyatlarının sayısını arttırmak istediklerini anlatan Usta; "Hastamızın bir gözü neredeyse görmüyordu. Artık gözünün görmeye başladığını duymuş olmanın mutluluğu yaşıyoruz. Biz özellikle bu hizmetleri bölgemizde yapmaya başlıyoruz. Hastanelerimiz bu hizmetleri verebilecek özellikteki hastaneler. Amacımız ilimizden, bölgemizden başka illere gidişi engelleyebilmek, vatandaşın kendi ilinde bu hizmeti almasını sağlamak. Yaptığımız çok hizmetler var. Kemik iliği naklinden sonra kornea naklini de yaptık. Kök hücre naklini hedefliyoruz. Daha sonra böbrek ve karaciğer nakillerini bu ilde yapabilmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Nakil ameliyatını gerçekleştiren doktorlardan İrfan Akalın da Tiryaki'nin çocukluk çağında geçirdiği yaralanma nedeniyle sol gözünün orta tabakasında ciddi hasar olduğunu, hastanın 30 yıldır çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi olmaya çalıştığını belirtti. Doktor Akalın, "Son olarak organ nakli olması gerektiği söylenmişti kendisine. Ancak muhtelif sebeplerden, kornea da bulunamamasından dolayı yıllardır yapılamamış. Uygun kornea bulununca hastamıza nakil yaptık. Bir vatandaşımız, başka bir vatandaşımıza ışık oldu." diye konuştu.