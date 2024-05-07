Kazada ölen 9 kişi uğurlandı... Gaziantep yasa boğuldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin Yeşilyurt mahallesinde öğle namazına müteakip, feci kazada hayatını kaybeden Şükrü Sağlam (71), Sena Taşkın (18), Rakibe Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez, Rakibe Erinmez (32), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), Hatice Gönen (44) ve Sibel Sağlam (18) için toplu cenaze töreni düzenlendi.

İslahiye'nin Yeşilyurt mahallesindeki cenaze törenine Vali Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ile binlerce vatandaş katıldı.

Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazlarının ardından 9 kişi köy mezarlığında yan yana defnedildi.

Kazada ölen öğrencilerin Farabi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencileri öğrencileri olduğu ve 4'ünün İslahiye Devlet Hastanesinde staj yaptığı öğrenilirken, ölenlerden Sultan Erinmez'in çalışkanlığı ile dikkat çektiği ve bu yıl okulu birincilik ile bitirmesi beklendiği bildirildi.

Feci kazaz aynı okula giden Sena ve Sude Taşkın isimli ikiz kardeşleri de birbirinden ayırdı. Sena yaşamını yitirirken ikizi Sude ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Kazada ölen ev hanımı Hatice Gönen'den geriye 2 engelli çocuk kaldı. Gönen'in ev ihtiyaçları için ilçeye alışverişe gittiği, dönüşte de acı olayın yaşandığı belirtildi.