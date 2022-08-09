Kazada ölen anne ile bebeği aynı tabuta konuldu

Eşi ve 1 yaşındaki kızının cenaze namazına başındaki sargıları ile katılan Fatih Benli güçlükle ayakta durabildi. Anne ile kızı kılınan cenaze namazının ardından birlikte son yolculuklarına uğurlandı. Kazanın hemen ardından gözaltına alınan kamyon şoförü S.D ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.