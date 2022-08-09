Kazada ölen anne ile bebeği aynı tabuta konuldu

Samsun- Ankara karayolu Çorum İskilip Kavşağı'nda imam Fatih Benli'nin kullandığı otomobile S.D idaresindeki kargo kamyonu çarptı.
Kazada Fatih Benli yaralanırken 1 yaşındaki kızı Zümra olay yerinde eşi Dudu Benli ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eşi ve 1 yaşındaki kızının cenaze namazına başındaki sargıları ile katılan Fatih Benli güçlükle ayakta durabildi. Anne ile kızı kılınan cenaze namazının ardından birlikte son yolculuklarına uğurlandı. Kazanın hemen ardından gözaltına alınan kamyon şoförü S.D ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.