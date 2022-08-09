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Giriş Tarihi: 9.8.2022 11:13 Son Güncelleme: 9.8.2022 11:23

Kazada ölen anne ile bebeği aynı tabuta konuldu

Çorum'da kargo kamyonunun çarptığı otomobilde hayatını kaybeden anne ile 1 yaşındaki kızı aynı tabuta konuldu. Birlikte son yolculuklarına uğurlanan anne ile kızının cenaze namazına başındaki sargılarıyla katılan yaralı baba ise güçlükle ayakta durabildi. Kazaya neden olan kamyon şoförü ise tutuklandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kazada ölen anne ile bebeği aynı tabuta konuldu

Samsun- Ankara karayolu Çorum İskilip Kavşağı'nda imam Fatih Benli'nin kullandığı otomobile S.D idaresindeki kargo kamyonu çarptı.

Kazada Fatih Benli yaralanırken 1 yaşındaki kızı Zümra olay yerinde eşi Dudu Benli ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aynı tabuta konulan anne Dudu Benli ile kızı Zümra Benli'nin cenazeleri merkeze bağlı Üyük Köyü'ne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından köy caminde cenaze namazı kılındı.

Eşi ve 1 yaşındaki kızının cenaze namazına başındaki sargıları ile katılan Fatih Benli güçlükle ayakta durabildi. Anne ile kızı kılınan cenaze namazının ardından birlikte son yolculuklarına uğurlandı. Kazanın hemen ardından gözaltına alınan kamyon şoförü S.D ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kazada ölen anne ile bebeği aynı tabuta konuldu
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