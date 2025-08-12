Kazada ölen anne, oğlu ve kızı toprağa verildi

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Amasya-Taşova karayolu Çiğdemlik köyü yakınlarında meydana geldi. Kasım K. yönetimindeki 06 DZA 434 plakalı otomobil ile Fatih Pazar'ın kullandığı patpat çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, patpat sürücüsü Fatih Pazar ile yanında bulunan annesi Nesrin Pazar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Büşra Pazar ise doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Kasım K. ile araçta bulunan Birsen K., Kudret K., Kasım Ayaz K. ve Yakup K. ise yaralı olarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çiğdemlik köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne, oğul ve kız, aile mezarlığında yan yana defnedildi. Cenaze töreninde aile yakınları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

"OĞLUM YAŞASIN DİYE BÖBREĞİMİ VERDİM"

Acı kazada hayatını kaybeden Nesrin Pazar'ın, 10 yıl önce böbrek yetmezliği hastası olan oğlu Fatih'e bir böbreğini bağışladığı öğrenildi. Fatih Pazar'ın Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4'üncü sınıf, kız kardeşi Büşra Pazar'ın ise Çorum Hitit Üniversitesi Gazetecilik ve Habercilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Cenazeye katılan Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, büyük üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Fatih, bölümümüzün 4. sınıf öğrencisiydi. Annesi ve ablasıyla geçirdikleri elim kaza sonucu hayatlarını kaybettiler. Allah mekanlarını cennet etsin. Bu acının tarifi yok. Aldığımız bilgilere göre Fatih, böbrek yetmezliği hastasıymış ve annesi 10 yıl önce oğluna böbreğini 'oğlum yaşasın' diye vermiş. Ama kaderleri böyleymiş" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.