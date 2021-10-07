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Giriş Tarihi: 7.10.2021 16:57 Son Güncelleme: 7.10.2021 17:05

Kazada ölen genç gözyaşlarıyla defnedildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kazada ölen genç gözyaşlarıyla defnedildi

Muğla Fethiye’de çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki Kaan Aslan hayatını kaybetti. Genç Kaan, gözyaşları ve dualarla defnedildi.

Fethiye Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, 19 yaşındaki Kaan Solak'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan Kaan Solak'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 19 yaşındaki Kaan Solak'ın askere gitme hazırlığında olduğu öğrenildi. Solak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

19 yaşındaki genç, cenaze namazının ardından, Hallaç mezarlığına defnedildi. Arslan, sevenleri ve akrabalarının gözyaşı ve dualarıyla toprağa verildi.

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Kazada ölen genç gözyaşlarıyla defnedildi
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