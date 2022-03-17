Kazada ölen genç Saltuk Buğrahan Demir Son yolculuğuna uğurlandı

Bir süre önce babasını koronavirüsten kaybeden girdiği bunalım sonucu evden habersizce aldığı otomobil ile gece saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde otomobil seyreden 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir Yenisahra ayrımında bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle parçalanan otomobilin motoru 200 metre ileriye fırladı. Kazada ölen Saltuk Buğrahan Demir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapıldıktan sonra aile yakınlarına teslim edildi.
Saltuk Buğrahan Demir'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Üsküdar Şakiri Camiine getirildi. Saltuk Buğra Demir'in annesi ve yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aile Demir'in kazadan önce intihar notu bıraktığı yönündeki iddiaları kabul etmedi. Sadece habersiz alınan otomobille yağışlı havada şansız bir kaza geçirildiğini söylediler.
Saltuk Buğrahan Demir'in cenazesi Şakirin Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına mütakip Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.
Saltuk Buğrahan Demir'in okul arkadaşları da cenaze töreninde gözyaşı döktüler.