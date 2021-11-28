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Giriş Tarihi: 28.11.2021 15:05 Son Güncelleme: 28.11.2021 15:49

Kazada ölen İHH gönülleri için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kazada ölen İHH gönülleri için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Bursa’da, Teknoloji Kampı’na giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kaan Talip Tığlı, Murat Can Kaya, Tarık Kesekçi ve Yusuf Taha Göktaş için Şanlıurfa Dergah camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bursa'da İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 4 gönüllüsü, Kaan Talip Tığlı, Murat Can Kaya, Tarık Kesekçi ve Yusuf Taha Göktaş İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda Muratcan Kaya (21) idaresindeki otomobil, Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde aynı yöne giden M.H'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Sürücü Kaya ile aynı araçtaki Yusuf Taha Göktaş (22), Tarık Kesekçi (26) ve Kaan Talip Tığlı'nın (25) yaşamını yitirmişti.

Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camisi avlusunda İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi öncülüğünde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in katılımlarıyla öğle namazının ardından bir araya gelerek Yapılan duaların ardından vatandaşlar, Kaan Talip Tığlı, Murat Can Kaya, Tarık Kesekçi ve Yusuf Taha Göktaş için gıyabi cenaze namazı kıldı.

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Kazada ölen İHH gönülleri için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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