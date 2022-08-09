Kazada ölen minik Emirhan yeni rapora göre ’kusursuz’

YARGILAMA BAŞLADI



Tutuksuz sanıklar, ilk kez şubatta, Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklardan Arzu Döş, Emirhan'ın aniden önüne çıktığını savundu. Diğer sanık İbrahim Dal ise "Aracımı olay günü evimin önünde tekerleklerin bir kısmı kaldırımda olacak şekilde park ettim. Daha sonra eve çıktım. Bağrışmalar gelince dışarı çıktığıma kucakta bir çocuk gördüm. Çocuk araçların arasında sıkışmış değildi" dedi.

Emirhan'ın annesi Saadet Çoğalan da Döş'ün akülü arabaya çarptıktan sonra yeniden gaza basıp, Emirhan'ın ölümüne neden olduğunu söyledi.

Baba Mustafa Çoğalan da sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.



YENİ RAPORDA EMİRHAN'A KUSUR VERİLMEDİ



Öte yandan Emirhan Çoğalan'ın öldüğü kazayla ilgili mahkeme, ailenin talebi üzerine yeni rapor hazırlanmasını istedi. 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, bu defa 2918 sayılı 'Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği'ne göre, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasında Döş, yüzde 75 asli kusurlu; park halindeki servis otobüsünün sahibi Dal'ın ise yüzde 25 tali kusurlu bulundu. Minik Emirhan ve ebeveynlerinin ise kazada kusurlarının olmadığı belirtildi.