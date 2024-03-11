Kazada ölen Oğuz Murat Acı’nın sevenleri araçlarla “Adalet Konvoyu” düzenledi

Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın sevenleri, kazanın ardından olay gecesi annenin oğluyla yurt dışına kaçmasına tepki gösterdi.

KAZAYA NEDEN OLAN T.C'NİN EVİNİN ÖNÜNDE KONVOY YAPTILAR

Kaza günü otomobili kullanan T.C'nin Göktürk'teki evinin önünden off-road araçlarıyla korna çalarak geçen Oğuz Murat Acı'nın yakınları ve sevenlerinin yer aldığı kalabalık bir grup, kazanın yaşandığı yere de çiçek bıraktı.

Olay yerine çiçek bıraktıktan sonra açıklama yapan Oğuz Murat Acı'nın yakını Burak Yıldırım, "Çok sevilen, sayılan bir ağabeyimizdi. Öz ağabeyimiz gibiydi. Bir haftadır ne yaşıyoruz bilmiyoruz. İsteğimiz gelip teslim olmaları. Hiçbir şekilde kötü bir düşüncemiz yok. Gelsinler, adalete teslim olsunlar. " dedi.

"OĞUZ İÇİN ADALET İSTİYORUZ. FİRARA KADAR UZANAN BİR SUÇ ZİNCİRİ VAR"

Grup adına basın açıklaması yapan Acı'nın arkadaşlarından Selahattin Çobanoğlu ise adaletin, toplumdaki her bireye gerekli olan en önemli yapı taşı olduğunu belirterek, "Yaşanan bu olayda taksirle ölüme sebebiyet, cinayet, gasp, delil karartma, firara kadar uzanan bir suç zinciri bulunmaktadır. Kaza demeye dilimizin varmadığı, ölüm ve ağır yaralanma var.

Kameralar ve şahitlikler ile ispatlı ve delilli, reşit olmayan, alkollü olduğu söylenen bir kişinin net bir şekilde işlediği bir cinayet suçu var. Olay yerine gelerek yardım çağırıp, müdahale etmeyen ve üstelik yardım çağrılmasını cep telefonlarını dahi gasp ederek engelleyen bir ebeveyn suçu var." ifadelerini kullandı.

"SUÇLU VE SUÇ ORTAKLARI EBEVEYNLERİ HAK ETTİĞİ CEZAYI ALANA KADAR SUSMAYACAĞIZ"

Kazanın ardından oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'un duygu sömürüsü yaptığını dile getiren Çobanoğlu, şöyle devam etti:"Oğuz kardeşimizin de bir annesi ve bir babası, dünya güzeli bir evladı ve kendisini bekleyen bir eşi vardı. Adaletini arayacağız. Oğuz kardeşimiz, devletimizin ihtiyacı olan deprem, sel, yangın gibi afetlerde her zaman gönüllü olarak görev yapmıştır. İyi bir insan, iyi bir dost ve iyi bir gönül insanı olmuştur. Şimdi vakit bizim Oğuz için adaleti arama vaktimizdir. Bizler tüm off-road camiası olarak devletin onurlu hakim ve savcılarından, İçişleri Bakanlığımızdan, Dışişleri Bakanlığımızdan Oğuz için adalet istiyoruz. Bu şahıs ve suç ortakları olan ebeveynleri hak ettikleri cezayı alana kadar, sesimizi en yüksek perdeden duyurmaya devam edeceğiz. Gözü yaşlı eşi ve Pars bebek için adalet istiyoruz. Tüm sanıklar yüce Türk adaletine teslim olana dek susmayacağız."

ACILI ANNE PERVİN ACI, "OĞLUMUN KATİLLERİ TESLİM OLANA KADAR MEZARA GİRMEYECEĞİM"

Açıklamaların ardından yakınları ve arkadaşları Acı'nın defnedildiği Sarıyer'deki Gümüşdere Mezarlığı'na geldi. Mezarlığa girmeyen Oğuz Murat Acı'nın annesi Pervin Acı, Eylem Tok'a seslenerek, "Buradaki anne ve çocuklar ne kadar güzel değil mi? O da alsaydı yavrusunu, bizim konvoyumuza karışsaydı, hiç kimse bir şey demezdi.

Yavrusunu alsın, buyursun gelsin. Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olsun. Ben hala mezarına gidemedim. Gelirlerse gideceğim, oğluma müjdeleyeceğim. 'Yavrucuğum sana vuran geldi, teslim oldu.' diyeceğim." diye konuştu.

ARKADAŞLARI MEZARINA ÇİÇEK DİKTİ

Açıklamaların ardından kalabalık Acı'nın mezarının başında dua etti. Acı'nın yakınları tarafından mezara çiçekler dikilirken, arkadaşları da en sevdiği krakeri bıraktı.