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Giriş Tarihi: 12.8.2023 16:38 Son Güncelleme: 12.8.2023 16:42

Kazada ölen yeğeninin acısına kalbi dayanmadı

Karabük'te refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Onur Düşünmez hayatını kaybetti. Yeğeninin acı haberini alan Ramazan Düşünmez de kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Kazada ölen yeğeninin acısına kalbi dayanmadı

Karabük Balıklar Kayası mevkisinde saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada Safranbolu yönünden Karabük istikametine giden Onur Düşünmez'in (29) kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan Onur Düşünmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Düşünmez'in polis ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

Onur Düşünmez'in amcası Ramazan Düşünmez de yeğeninin acı haberini aldıktan bir süre sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

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Kazada ölen yeğeninin acısına kalbi dayanmadı
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