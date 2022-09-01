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Giriş Tarihi: 1.9.2022 18:35 Son Güncelleme: 1.9.2022 18:55

Kazada ölenler Hekimhan'da toprağa veriliyor

Kına için gittikleri Bursa'dan dönerken, Sivas- Malatya karayolunda içinde bulundukları minibüsün kamyonla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Şenay Kızılaslan (48), Fadime Sarıbaş ve Adile İzci'nin (62) cenazesi, kılınan namazın ardından Hekimhan İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Kazada ölenler Hekimhan’da toprağa veriliyor

Hekimhan ilçesindeki Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Hekimhan Kaymakam Vekili Mücahit Zıvlak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Meliha Kızılaslan, Süleyman Kızılaslan ile minibüs şoförü Ayhan Sevin ve Seyit Gazi Sevin'in cenazelerinin ise yarın defnedileceği öğrenildi.

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Kazada ölenler Hekimhan'da toprağa veriliyor
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