Kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Araklı-Bayburt karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi kavşağından yola çıkan 61 AC plakalı otomobilin sürücüsü Hamit Çebi (37), seyir halindeki 55 DD plakalı pikap ile çarpıştı. Pikap ile çarpışan 61 AC plakalı otomobil 3 parçaya bölündü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Trabzon'daki hastanelere, 2 kişi ise Bayram Halil Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan evli ve bir çocuk babası Hamit Çebi (37) kaldırıldığı Araklı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada 2 araçta bulunan 4 yaralı ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.