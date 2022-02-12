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Giriş Tarihi: 12.2.2022 09:50 Son Güncelleme: 12.2.2022 10:52

Kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde dün gece  meydana gelen trafik kazasından 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi  ise yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Araklı-Bayburt karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi kavşağından yola çıkan 61 AC plakalı otomobilin sürücüsü Hamit Çebi (37), seyir halindeki 55 DD plakalı pikap ile çarpıştı. Pikap ile çarpışan 61 AC plakalı otomobil 3 parçaya bölündü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Trabzon'daki hastanelere, 2 kişi ise Bayram Halil Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan evli ve bir çocuk babası Hamit Çebi (37) kaldırıldığı Araklı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada 2 araçta bulunan 4 yaralı ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
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