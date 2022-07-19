Kazada otomobil ikiye bölündü, sürücü öldü

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde meydana gelen kazada, Ali Telli yönetimindeki otomobil, Hürriyet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda Ahmet D'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ahmet D. idaresindeki otomobil takla atarken Telli'nin aracı ikiye bölündü.
Ali Telli
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralanan sürücüler ve yolcu H.B, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden Ali Telli kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.