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Giriş Tarihi: 19.7.2022 13:22 Son Güncelleme: 19.7.2022 13:28

Kazada otomobil ikiye bölündü, sürücü öldü

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada bir otomobil ikiye bölündü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kazada otomobil ikiye bölündü, sürücü öldü

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde meydana gelen kazada, Ali Telli yönetimindeki otomobil, Hürriyet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda Ahmet D'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ahmet D. idaresindeki otomobil takla atarken Telli'nin aracı ikiye bölündü.


Ali Telli

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralanan sürücüler ve yolcu H.B, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden Ali Telli kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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