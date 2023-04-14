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Giriş Tarihi: 14.4.2023 11:24 Son Güncelleme: 14.4.2023 11:53

Kazada otomobilin camından fırlayan genç hayatını kaybetti

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu sol arka koltukta oturan 20 yaşındaki Mehmet Karaymizra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kazada otomobilin camından fırlayan genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana gelen olayda, F.A'nın kullandığı otomobil ara sokaktan ana caddeye çıkarken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

ARAÇTAN FIRLADI

Korkunç kazada otomobilin sol arka koltuğunda oturan Mehmet Karaymizra camdan dışarı fırladı. Olay yerine gelen ambulans ile özel hastaneye kaldırılan Karaymizra yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobilde bulunan F.G. (20) A.A.(19) Ü.T. (19) ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Mehmet Karaimizra Kurşunlu Mezarlığı'nda yakıları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Karaymizra'nın kuaför olduğu ve turizm işinde çalıştığı öğrenildi.

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Kazada otomobilin camından fırlayan genç hayatını kaybetti
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