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Giriş Tarihi: 27.1.2023 11:26 Son Güncelleme: 27.1.2023 11:26

Kazada yaralanan Emre kurtarılamadı; 10 gün sonra askere gidecekmiş

Bursa’da, site duvarına çarptığı otomobilde ağır yaralanan Emre Kahya (19), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Kahya’nın, 10 gün sonra askerlik görevini yerine getirmek için Bolu’daki birliğine teslim olacağı öğrenildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kazada yaralanan Emre kurtarılamadı; 10 gün sonra askere gidecekmiş

İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Emre Kahya, viraja geldiği sırada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil büyük bir hızla kaldırıma çıkarak bir sitenin duvarına çarptı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken sürücü Emre Kahya ve 19 yaşındaki arkadaşı Nurettin Sobot, hurda yığınına dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye kurtarma ekipleri yaralıları otomobilden çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Emre Kahya, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Emre Kahya'nın, askere gitmek için hazırlık yaptığı ve 10 gün sonra vatani görevini yerine getirmek üzere Bolu'ya gideceği öğrenildi. Kahya, bugün Boşnak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Kazada yaralanan Emre kurtarılamadı; 10 gün sonra askere gidecekmiş
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