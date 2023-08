Kaza, 19 Ağustos'ta Olimpiyat Kavşağı'nda meydana geldi. Aytaç Can yönetimindeki 81 ACT 368 plakalı motosiklet, Ahmet Çalışkan idaresindeki 54 HU 863 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yola savrulup, sürüklenen Can, ağır yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alınan Can, bugün hayatını kaybetti.