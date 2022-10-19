Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

Balıkesir'ın Havran ilçesinde 11 gün önce polis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan polis memuru şehit oldu. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ümit Erdem'in kullandığı hafif ticari araç, Hüseyin Kocaçam idaresindeki kamyonetle 8 Ekim'de Balıkesir-Çanakkale karayolu Büyükdere Mahallesi Kavşağı mevkiinde çarpışmıştı. Kazada sürücü Erdem ile yanındaki polis memuru Hızır Bekir Baybörü ile kamyonet sürücüsü Kocaçam yaralanmıştı. Kazada yaralanan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Hızır Bekir Baybörü Balıkesir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.