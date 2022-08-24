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Giriş Tarihi: 24.8.2022 16:39 Son Güncelleme: 24.8.2022 16:44

Yaralı turistler ambulans uçakla Suudi Arabistan'a gönderildi

Rize'nin Güneysu ilçesinde tur minibüsünün frenlerinin boşalması sonu meydana gelen kazada yaralanan turistler ambulans uçakla memleketleri Suudi Arabistan'a gönderildiler.

MEHMET CAN PEÇE MEHMET CAN PEÇE
Yaralı turistler ambulans uçakla Suudi Arabistan’a gönderildi

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Asmalı Irmak köyünde 20 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında bir kaza meydana gelmişti. Bölgeye Trabzon'dan gezmeye gelen Arap turistleri taşıyan minibüs, frenlerinin boşalması nedeniyle toprak duvara çarptıktan sonra çift kabin aracın üzerinde devrilmişti. Kazada minibüs şoförü ile birlikte yolculardan 25 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Rize'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi altına alınan 25 kişiden 18'i taburcu olmasının ardından yaralı 7 Suudi turist, bugün Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yapan ambulans uçak ile tedavileri için ülkeleri Suudi Arabistan'a götürüldü. Yaralı turistlerin tedavilerinin ülkelerinde devam edeceği öğrenildi.

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Yaralı turistler ambulans uçakla Suudi Arabistan'a gönderildi
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