Kazada yaralanmıştı: Kurtarılamadı...

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İlkay Niyazi Çalışkan, 6 Temmuz 2023 günü kendisine ait otomobil ile ailesiyle birlikte Erzincan'dan yola çıktı. Refahiye - İmranlı arasında trafik kazası geçiren polis memuru İlkay Niyazi Çalışkan, tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, başsağlığı mesajı yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Müdürlüğümüz Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İlkay Niyazi Çalışkan, 6 Temmuz 2023 günü İmranlı-Refahiye istikametine (Sivas-Erzincan) ailesiyle birlikte hususi aracıyla seyir halindeyken geçirmiş olduğu elim trafik kazası neticesinde yaralanmış, tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 11 Temmuz 2023 günü vefat etmiştir. Vefat eden meslektaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına, Türk Polis Teşkilatımıza, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Meslektaşımızın ruhu şad, mekânı cennet olsun."

