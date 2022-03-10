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Giriş Tarihi: 10.3.2022 13:42

Kazada yaralanmıştı! Safiye, ameliyat oldu

DHA
Kazada yaralanmıştı! Safiye, ameliyat oldu

Muğla'da kullandığı otomobilin kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada sağ kolunda kırıklar oluşan Safiye Köten (33), hastanede ameliyat edildi. Kamuoyunda 'casusluk davası' olarak bilinen davada 'kumpas mağduru' olduğu ortaya çıkınca beraat eden Köten'in babası aynı zamanda Antalya'nın Konyaaltı Kaymakamı olan Kamil Köten, kızının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Muğla- Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli'den Menteşe'ye giden Safiye Köten'in direksiyon kontrolünü yitirdiği 48 AFA 838 plakalı otomobil, aynı yöne giden Cavit Güreşçi (30) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kamyonun kasasının altında sıkışan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Otomobilde sıkışan Safiye Köten yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Safiye Köten, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Köten'in yapılan tetkiklerde hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağ kolunda parçalı kırıklar olduğu belirlendi. 3 saat süren ameliyatın ardından Safiye Köten , ortopedi servisine alındı.

'GÖRÜNCE DÜNYALAR BENİM OLDU'
Antalya'nın Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, olayın ardından hemen Muğla'ya geldiğini belirterek, "Telefonla arayan güvenlik güçlerimiz, 'Kızımın kaza geçirdiğini, hayati tehlikesi bulunmadığı' söyledi. Zaman kaybetmeden Antalya'dan yola çıktım. Muğla'ya geldiğimde hastanede kızımın bilincinin açık olduğunu görünce dünyalar benim oldu. Sağlık durumunda bir sıkıntı yok. Ameliyatı başarılı geçti. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" dedi. Emlak danışmanlığı yaptığı belirtilen Safiye Köten, 2014 yılında kamuoyunda 'casusluk davası' olarak bilinen davada 'sanık' olarak yargılanmıştı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'i muvazzaf asker, 357 kişinin yargılandığı davada Safiye Köten beraat etmişti. 27 ay cezaevinde kalan Köten'in 'kumpas mağduru' olduğu ortaya çıkmıştı.

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Kazada yaralanmıştı! Safiye, ameliyat oldu
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