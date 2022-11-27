Kazada yaşamını yitiren uzman onbaşı toprağa verildi

İzin dönüşü kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat'ın cenazesi, memleketi Erzurum'a getirildi. Sefiye- Orhan Polat çiftinin 5 çocuğundan 4'üncüsü ve bekar olan Polat için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye protokol, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Van Jandarma Komutanlığında 2 yıldır görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi...