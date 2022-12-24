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Giriş Tarihi: 24.12.2022 13:30

Kazadan ceset çıktı… Arka koltukta ve sırt üstü yatar vaziyette buldular

İstanbul’da sürücüsü kaza yapan bir araçta kadın cesedi bulundu. Ceset Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kazadan ceset çıktı… Arka koltukta ve sırt üstü yatar vaziyette buldular

Sır cesedin ortaya çıktığı kaza önceki gece İstanbul'da saat 01.00 sıralarında yaşandı. Sarıyer Demirci Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde bir tır, bir de otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Otomobilin arka koltuğundan sırt üzeri yatmış ve üzeri kapalı bir ceset çıktı. Olay yerine Jandarma ve Sağlık Ekipleri geldi. İlk incelemelerde yaşlı olduğu saptanan kadının cesedi otopsi işlemlerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Kazadan ceset çıktı… Arka koltukta ve sırt üstü yatar vaziyette buldular
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