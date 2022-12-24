Kazadan ceset çıktı… Arka koltukta ve sırt üstü yatar vaziyette buldular

Sır cesedin ortaya çıktığı kaza önceki gece İstanbul'da saat 01.00 sıralarında yaşandı. Sarıyer Demirci Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde bir tır, bir de otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Otomobilin arka koltuğundan sırt üzeri yatmış ve üzeri kapalı bir ceset çıktı. Olay yerine Jandarma ve Sağlık Ekipleri geldi. İlk incelemelerde yaşlı olduğu saptanan kadının cesedi otopsi işlemlerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.