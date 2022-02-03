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Giriş Tarihi: 3.2.2022 16:56 Son Güncelleme: 3.2.2022 17:05

Kazadan kaçarken, kaza yaptırdı

ABBAS ÇAKAR
Kazadan kaçarken, kaza yaptırdı

D-100 Karayolu üzeri, İzmit İlçesi Körfez Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, önünde aniden fren yapan TIR’a çarpmamak amacıyla fren yapan bir başka TIR’a, hemen arkasından gelmekte olan otomobil çarptı.

D-100 Karayolu üzeri İzmit İlçesi Körfez Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazası, iddialara göre şu şekilde gelişti. Sürücüsünün öğrenilemeyen bir TIR'ın İstanbul istikametine giderken aniden fren yapması ile hemen arkasından gelmekte C.A. idaresindeki TIR, duran tıra çarpmamak için fren yaptı. Yağışında etkisiyle kayan başka bir TIR'a, sol şeritte ilerleyen O.A. idaresindeki otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak verdi. Maddi hasarın oluştuğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kazadan kaçarken, kaza yaptırdı
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